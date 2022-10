Bruno: “Bremer ha fatto male a scegliere la Juve, Vlahovic sopravvalutato”

Domani la Juventus, in ritiro dopo la sconfitta di Haifa, è attesa dal Derby con il Torino. In vista del match, Tuttosport ha intervistato Pasquale Bruno, doppio ex della sfida. Questo il suo parere su Bremer: "Forse a maggio era convinto che sarebbe passato all’Inter, per cui non vedeva problemi in quel balletto, anzi. Ormai non decide il giocatore, ma il procuratore. I giocatori sono molto influenzati dagli agenti. Il suo alla fine gli avrà detto che la Juve offriva le condizioni migliori sia a lui sia al Torino, altro che l’Inter… Per cui posso persino perdonarlo. In ogni caso, secondo me ha fatto la scelta sbagliata. E non solo per come sta andando la Juve, anche per come sta giocando lui. L’ho visto spaesato".