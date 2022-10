Juve, atmosfera tesa in ritiro: le lamentele della squadra

In casa Juventus la tensione è alle stelle. La serata di martedì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso dopo un inizio di stagione disastroso. La sconfitta di Haifa contro il Maccabi è stata un'umiliazione venuta con una prestazione senza giustificazioni. Con una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League ormai compromessa, i bianconeri devono rialzare la testa in campionato . E hanno l'opportunità di farlo a partire proprio da domani: alle 18 è in programma il derby con il Torino .

Dopo la trasferta in Israele, Massimiliano Allegri, in accodo con la società, ha scelto il ritiro fino alla sfida con i granata. Secondo La Gazzetta dello Sport, questa decisione non è stata digerita bene dalla squadra, che l'ha presa solo come una punizione. Ma non solo. I giocatori avrebbero contestato anche diversi aspetti della gestione del tecnico. Nel mirino della squadra ci sono i metodi di allenamento, considerati antichi, la preparazione delle partite. Inoltre i bianconeri lamentano il mancato dialogo con il mister, che parlerebbe poco con la squadra.