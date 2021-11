Brosio: “Allegri grandissimo allenatore. Difficoltà derivano dalla confusione societaria”

Paolo Brosio ha parlato

Il problema dei biancocelesti sta tutto lì, nei pochi uomini a disposizione che sostituiscano i titolari. Con qualche soldo in più speso, la squadra di Sarri sarebbe tra le top del campionato. Ciò non toglie che il Presidente Lotito e il ds Tare abbiano sempre svolto un ottimo lavoro in società, acquistando giocatori forti e anche giovani promettenti. Allegri? Allegri lo considero un grandissimo allenatore, le difficoltà a mio avviso derivano principalmente dalla confusione generale che aleggia in società da un po’ di tempo. Sarri alla Juve? Semplicemente non è entrato nel cuore di società e tifosi. Probabilmente per una questione di stile, nel quale la Juventus in generale non si rispecchiava. Ciò non toglie che sia un allenatore di tutto rispetto, ma lo vedevo molto meglio sulla panchina del Napoli, dove infatti ha fatto molto bene. Alla Lazio con qualche innesto in più, può dire la sua.