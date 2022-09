Bremer: “In Italia si gioca un calcio molto tattico in difesa. Su Danilo…”

Gleison Bremer, difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro del Brasile. Ecco le sue parole: "Sono molto felice per l'opportunità di essere in Nazionale, è il sogno di ogni giocatore, di ogni bambino, essere qui. So che siamo vicini alla Coppa del Mondo, mancano 50 giorni, ma sono venuto qui per ottenere il mio spazio dando il massimo di me stesso in questi dodici giorni di partite e allenamenti. Sono venuto qui per dimostrare a Tite che sono capace, che lui può contare su di me e quindi meritarmi un posto nella lista per la Coppa".