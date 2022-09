Retroscena Juve, Allegri ad un passo dall’esonero: bloccato tutto

Nessuno in società è soddisfatto dell'operato della squadra e del tecnico, ma la conferma dell'allenatore toscano è arrivata per questioni puramente economiche. In particolare sarebbero stati il presidente e l'ad a bloccare tutto.

Nelle giornata di ieri Agnelli ha chiamato Allegri, volendo ricevere rassicurazioni sul fatto che i calciatori ed il tecnico remino nella stessa direzione. Insomma, si è voluto informare della situazione nello spogliatoio. Il mister livornese ha confermato che c'è unità di intenti e voglia di uscire da questa situazione così delicata. Per ora Max rimarrà al suo posto, ma come vi abbiamo raccontato in questi giorni, servirà una netta inversione di tendenza prima della pausa per il Mondiale. Altrimenti in quel lasso di tempo, la Juventus si organizzerà per cambiare la guida tecnica e non solo quella. Infatti arrivano interessanti notizie di calciomercato, che potrebbero cambiare le carte in tavola già nella finestra di gennaio<<<