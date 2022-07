Bremer all’Inter o alla Juve? Vagnati: “Ne stiamo parlando con entrambi”

Bremer andrà alla Juve o all'Inter? Il difensore centrale brasiliano è conteso in uno speciale Derby d'Italia. Le parole di Cairo e Vagnati

Chiellini e de Ligt hanno lasciato la Juventus e per il club bianconero è arrivato il momento di acquistare un nuovo difensore centrale. Per mesi si è parlato di Kalidou Koulibaly, ma alla fine il centrale senegalese ha accettato la corte del Chelsea. Di colpo la Vecchia Signora si è quindi trovata a dover cercare un altro difensore e dopo aver sondato il terreno ha deciso di puntare con forza su Gleison Bremer. Il giocatore del Torino è da mesi promesso sposo dell'Inter, ma i nerazzurri non hanno ancora chiuso il colpo e la Juve ha deciso di inserirsi nella trattativa.

Ieri sera il club milanese ha incontrato a cena la dirigenza del Torino per ribadire la propria offerta: 30 milioni di euro più il prestito del giovane e talentuoso Casadei. I nerazzurri non sono intenzionati a fare aste e non alzeranno ancora la propria proposta. Segnale positivo per la Juventus, che grazie ai soldi della vendita di de Ligt al Bayern Monaco ha invece maggiori disponibilità economiche ed è pronta ad offrire 40 milioni alla formazione granata. I bianconeri sono quindi fiduciosi della riuscita della trattativa, ma l'ultima parola spetterà al presidente granata Urbano Cairo.

Al termine della cena intercettato dalla redazione di gianlucadimarzio.com Cairo ha detto: "Quando le cose sono fatte, si dicono. Juve? Non commento, non mi fate dire nulla. Appena ho notizie, le dirò”. Linea ribadita anche dal direttore sportivo Vagnati: “Abbiamo cenato, è andato tutto bene con l’Inter. Abbiamo fatto una bella chiacchierata. Fiducia? Sì. Tempistiche? Vediamo, non c’è fretta. Il mercato è ancora lungo, vediamo che succede. Offerta Juve? Ne stiamo parlando con entrambi i club”. L'Inter non è quindi ancora completamente fuori dai giochi, ma senza ombra di dubbio i bianconeri si sono mossi con forza e sono ora in testa a questa lotta a due per il difensore brasiliano.