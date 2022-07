Brambati: “Bremer non è Koulibaly, mi piace Milenkovic”

Il procuratore ed ex giocatore è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi della giornata.

redazionejuvenews

Massimo Brambati è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso di Maracanà, per parlare dei temi più caldi della giornata. Si è riaperta la pista Bremer per la Juventus, perché l'Inter deve cedere: "Bisogna capire se l'eventuale cessione di Skriniar sia dovuta o sia una cessione per una cifra che va accettata. L'Inter ha necessità di vendere Skriniar o no? Questo ancora non l'ho capito.Bastoni qualcuno lo ha chiesto e l'Inter si è seduta per parlarne. E' stato il Tottenham a sondare il terreno. Il giocatore però ha puntato i piedi perché non voleva andarsene".

La situazione della difesa bianconera: "Occhio su Bremer, perché giocare nel Torino è un conto, giocare nella Juve è un altro. Cairo farà i suoi interessi, ma attenzione perché Bremer è abituato a giocare con un certo tipo di modulo, in spazi stretti e non con campo libero alle spalle. Chi prende Bremer sappia che non è Koulibaly, perché ancora non sa portare una maglia pesante. Non lo boccio, però dico solo di stare attenti. Uno che mi piace tanto è Milenkovic, che costa anche di meno. E occhio che poi Danilo giocherà titolare di sicuro, magari proprio difensore centrale".

L'arrivo di Dybala alla Roma può favorire la partenza di Zaniolo: "A me dicono delle sirene interessate che Zaniolo dovrebbe essere un colpo della Juve. Ma credo che la Juve che con la cessione di De Ligt ha rimpolpato le casse e adesso si sta concentrando sulla priorità, che è la difesa.Per me non basterà un difensore, ne servono due. Ma ci sono diversi modi per pagare un giocatore, come Chiesa, che è stato spalmato su più bilanci".

I nuovi arrivi della Juve: "Di Maria e Pogba sono due scommesse. Sono due nomi, ma devono dimostrare qualcosa alla Juve: Di Maria di poter fare la differenza in Italia, Pogba di essere quello dei tempi della Juve e non quello visto a Manchester. Oggi la Juve deve sperare che rendano per quello che si aspettano, altrimenti non fanno la differenza e si va poco lontano".