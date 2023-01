Brambilla: “Vicenza costruito per arrivare primo. La squadra sta bene”

Domani la Juventus Next Gen affronterà alle 12:30 al Moccagatta il Vicenza: il tecnico bianconero ha presentato il match ai microfoni di JTV

Domani la prima squadra sarà impegnata alle 15 contro il Monza. La Juventus Next Gen invece scenderà in campo alle 12:30 contro il Vicenza. Il tecnico bianconero Massimo Brambilla ha presentato il match ai microfoni di JTV. Le condizioni della squadra: "La squadra ha lavorato bene, i ragazzi mi danno fiducia. Tutto il gruppo è coinvolto ed è sul pezzo, arriviamo da una settimana fatta bene. È da molto che non vinciamo, la vittoria ci manca perché dà fiducia, sicurezza e punti. Ma da gennaio stiamo facendo prestazione di buon livello. Poi è normale che un successo sarebbe un toccasana".