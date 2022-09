Brambilla: “Il pareggio con il Pordenone ci ha dato spinta e fiducia”

Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha analizzato il match di domani sera contro il Padova.

redazionejuvenews

Massimo Brambilla, allenatore della JuventusNext Gen, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della gara contro il Padova. Ecco le sue parole: "Mentalmente il pareggio di Pordenone all'ultimo respiro ci ha dato fiducia e ulteriore spinta. I ragazzi hanno recuperato bene le energie sotto l'aspetto fisico e siamo pronti ad affrontare il Padova, un'altra squadra forte e con giocatori esperti che anche quest'anno, come già capitato negli scorsi, proverà a lottare per la promozione in Serie B. Sarà una partita sulla falsariga di quella del Pordenone perchè anche il Padova è una squadra che pressa e accetta i duelli uomo contro uomo. Ci aspettiamo una partita "sporca" dove dovremo essere bravi ad adattarci alle situazioni che richiederà il match e dovremo anche fare meglio per quanto riguarda le scelte tecniche rispetto alla sfida contro il Pordenone".

Sulla partita con il Pordenone: "Ci sono tanti aspetti positivi della partita di venerdì scorso. In primis la reazione dopo aver subìto gol. Siamo sempre stati in partita e quando il Pordenone ha allentato un po' la pressione abbiamo iniziato a prendere campo e abbiamo avuto almeno un paio di occasioni prima del gol. Ci sono aspetti anche su cui dobbiamo migliorare. Ad esempio, a livello tecnico quando gli avversari ci vengono a pressare forte dovremmo imparare a tenere meglio il pallone. Diventerà fondamentale anche il saper leggere le situazioni perchè da avversario ad avversario dovremo essere in grado di adattarci alle diverse caratteristiche degli avversari che andremo ad affrontare".

Sugli infortuni: "Abbiamo ancora qualche giocatore ai box, ma i percorsi di recupero degli infortunati stanno proseguendo bene. In vista del match contro il Padova rientrerà Verduci e per il resto la squadra sarà composta in linea di massima dagli stessi effettivi della trasferta in Friuli".