Brambilla: “Dobbiamo abituarci alla Serie C, per il carattere sono soddisfatto”

redazionejuvenews

La JuventusNextGen ha pareggiato nell'anticipo della seconda giornata del campionato di Serie C. I bianconeri hanno portato via dall'ostico campo del Pordenone un punto, raggiungendo il risultato di 1-1 all'ultimo istante della partita. Per i bianconeri è andato a segno Cudrig, immediatamente sommerso dall'affetto dei compagni.

Il tecnico della Juventus Next Gen Massimo Brambilla, ha parlato al termine della partita, lodando la reazione avuta dalla squadra: "È stato un match difficile contro una squadra forte e di categoria. Abbiamo sofferto il loro pressing, alle volte in possesso siamo stati poco lucidi. Di positivo c’è stato alzare il baricentro, costruire dei buoni palloni e poi pareggiare. Una reazione ottima contro una squadra forte, dobbiamo abituarci alla Serie C, in cui tante squadre giocano sull’intensità e sul pressing, ma dal punto di vista caratteriale sono davvero soddisfatto dei ragazzi".

Al termine della sfida ha parlato anche Nicolò Curdi, autore del gol del pareggio finale: "Una partita molto combattuta, contro una squadra tosta che vuol tornare in B. Noi abbiamo saputo tenere il campo, difendendoci quando era ora e riprenderla con carattere. Per me il gol è un’emozione forte, sono a casa mia, dopo il ritorno da un infortunio: è una liberazione dopo settimane di lavoro. Sto bene, questa sera c’erano la mia famiglia, la mia ragazza e i miei amici: non abbiamo vinto ma è stata una bellissima giornata su un campo difficile".

"Grinta, cuore, carattere, gioco. E quella voglia di non mollare mai, fino alla fine, che è nel DNA Juve. La Juventus Next Gen, dopo un bell'esordio in Serie C contro il Trento, porta a casa un pareggio che vale tantissimo, in trasferta, contro il Pordenone. Vale tantissimo perchè il Pordenone, come raccontava alla vigilia il Mister, è squadra che arriva dalla B e li vuole tornare, e perchè arriva al minuto 94 grazie al pareggio di Cudrig". (Juventus.com)