Brambilla dopo il Novara: “Espulsione dubbia, poco da dire ai ragazzi”

Massimo Brambilla , allenatore della Juventus Next Gen, ha detto la sua dopo la sconfitta con il Novara . Ecco le sue parole: "Avevamo approcciato bene la partita, cominciando meglio di loro, poi c'è stato l'episodio dubbio dell'espulsione di Raina, e nonostante quello siamo riusciti a reggere con una partita di sacrificio e sofferenza. Ho poco da rimproverare ai ragazzi che hanno dato tutto quello che avevano, poi alla fine il Novara ci ha messo un po' alle corde. Era difficile reggere per 90 minuti e alla fine è un risultato che ci sta alla luce di quell'episodio comunque determinante".

Di seguito il tabellino della gara: "Campionato di Serie C - 31a giornata Novara-Juventus Next Gen 2-0 Stadio "Silvio Piola" - Novara Marcatori: 37' st Spalluto (N), 42' st Margiotta (N). Novara: Desjardins, Di Munno (33' pt Margiotta), Rocca (30' st Gonzalez), Vuthaj (21' st Spalluto), Carillo, Galuppini (cap.), Ciancio, Calcagni, Varone (21' st Marginean), Illanes, Ariaudo (21' st Tentoni). A disposizione: Menegaldo, Pelagotti, Lazaar, Khailoti, Fragomeni, Federico, Sartor, Saidi, Pellegrino. Allenatore: Marco Marchionni. Juventus Next Gen: Raina, Savona (40' st Da Graca), Stramaccioni, Sekulov (34' st Cudrig), Poli (cap.), Mulazzi, Bonetti (40' st Lipari), Cerri (9' pt Daffara), Besaggio, Sersanti, Turicchia. A disposizione: Vinarcik, Muharemovic, Nzouango, Riccio, Nonge Boende, Cotter. Allenatore: Massimo Brambilla.