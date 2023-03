Juventus Next Gen, passo falso con il Novara: sconfitta per 2-0

La Juventus Next Gen ha perso per 2-0 contro il Novara, rimanendo in dieci dal primo tempo. Stop inaspettato per i bianconeri.

redazionejuvenews

La JuventusNext Gen ha perso contro il Novaraper 2-0, perdendo terreno in campionato. Ecco il report dei bianconeri: "La Juventus Next Gen torna da Novara con zero punti: i padroni di casa si impongono 2-0 in una gara resa complicata per i bianconeri dall'espulsione di Rina all'8'. Giocando praticamente per tutto il amtch in inferiorità numerica, i ragazzi di Brambilla provano a resistere agli attacchi avversari, ma nel finale il Novara trova la via del gol due volte con Spalluto prima e Margiotta poi. Ora testa a un altro derby piemontese: mercoledì 15 marzo visita alla Pro Vercelli. LA PARTITA La Juve prova a partire forte e il Novara, nei primi minuti, sembra accettare l'andamento del match. La partita, quindi, la conducono i bianconeri, ma all'8' cambia tutto.

Poli, anticipando Vuthaj, toglie di fatto il pallone dalla disponibilità di Raina, che era uscito dall'area per arrivare sulla sfera. Inevitabile, a quel punto, lo scontro tra il portiere bianconero e l'attaccante dei padroni di casa. Il direttore di gara estrae il cartellino rosso. Mister Brambilla deve così effettuare la prima sostituzione: fuori Cerri, dentro Daffara. Per il portiere è l'esordio con la Juventus Next Gen. Con l'inferiorità numerica cambiano, ovviamente, anche i ruoli interpretati nel film della partita. Il Novara veste i panni della squadra all'attacco, mentre la Juve deve, con ordine, assorbire il contraccolpo. Galuppini preoccupa su punizione, con il pallone finisce fuori di poco, poi al 16' è il turno di Di Munno, ancora fuori dallo specchio. Il primo tempo scorre così, con Daffara bravo due volte e Poli provvidenziale alla mezz'ora. I bianconeri ci provano con lo stesso Poli al 25' e con una bella azione di Mulazzi, che poi non trova in area Sekulov, al 44'.

Si va al riposo sullo 0-0. L'inizio di secondo tempo è complicato per la Juve. Al primo minuto serve ancora un grande intervento di Daffara per evitare lo svantaggio, poi è Varone a provarci due volte. La pressione del Novara cresce e con il passare dei minuti i bianconeri iniziano a percepire maggiormente il peso dell'inferiorità numerica. In particolare, con l'ingresso di forze fresche dalla panchina, i padroni di casa provano a dare il tutto per tutto. E riescono nel loro intento. All'81', infatti, il Novara trova il vantaggio. Gran tocco di Gonzalez per il neoentrato Spalluto che prende bene posizione in area e riesce a battere Daffara, che stavolta non può nulla. Il gol complica ulteriormente il pomeriggio bianconero e all'87' arriva il colpo del ko. Stavolta Spalluto veste i panni dell'uomo assist e serve Margiotta a centro area. L'attaccante, ex Juve, non sbaglia e raddoppia. Finisce 2-0 per il Novara".