Braida: “Koulibaly può andare via dal Napoli, lo capisco”

Ariedo Braida è uno dei dirigenti italiano più apprezzati e stimati nel mondo del calcio a livello internazionale. E' stato tra i grandi protagonisti dell'epoca d'oro del Milan di Berlusconi, in cui ha trascorso ventisette anni di grandi successi in Italia, in Europa e nel mondo. Poi una breve esperienza alla Sampdoria, prima di approdare al Barcellona, per cui ha lavorato quattro anni. Ora, da due anni, è il direttore generale della Cremonese. Proprio in virtù del suo passato blaugrana, l'esperto dirigente ha parlato ai microfoni del quotidiano spagnolo Mundo Deportivo. Non potevano mancare le emozioni espresse per la promozione del suo attuale club: "Dopo 27 anni la promozione in Serie A è una grande gioia per il club, la città, i tifosi, lo staff e il proprietario. Non è un miracolo. Né lo è nemmeno per il Lecce. La Serie B in Italia è molto complicata, ma abbiamo avuto un grande allenatore e una squadra fantastica".