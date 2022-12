Braglia: “Penso che Allegri resti fino a giugno, poi verrà sostituito”

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus, parlando anche di Allegri e della rosa bianconera. Ecco le sua parole: "La situazione è complessa. Sei mesi sono pochi ma anche tanti dal punto di vista imprenditoriale. Vedremo a giugno come sarà la Juventus, come arriverà in campionato. È una società che sta cambiando tutte le posizioni e si rinnoverà ancora, penso che la figura di Allegri sia tale fino a giugno, poi vedremo delle altre figure. Quando una società cambia, credo che cambi in maniera radicale".