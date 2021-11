Borja Valero: “Il 4-2 contro la Juventus è stata una giornata incredibile…”

L'ex giocatore ha parlato

Borja Valero, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista per DAZN, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno di vari argomenti tra cui il famoso 4-2 che la viola rifilò alla Juventusqualche anno fa: "La settimana prima della partita contro i bianconeri era la più importante dell’anno per la città e i tifosi. Mi ricordo in quella settimana una volta vennero dei tecnici a mettermi internet a casa e scherzando mi dissero che se non avessimo vinto me lo avrebbero tolto, è stato molto divertente e infatti non me lo hanno tolto (ride ndr). Sarà anche una cosa provinciale ma a me questa atmosfera che c’è a Firenze prima della partita piace tanto. Gli stranieri non capiscono fin da subito che rivalità c’è, ma appena scendono in campo lo capiscono immediatamente, quello sempre.