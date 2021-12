Bonucci supera Boniperti: “Un onore e un privilegio”

Il difensore della Juventus ha superato ieri sera l'ex giocatore bianconero per numero di presenze, festeggiano sulle sue pagine social il traguardo raggiunto

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Malmo , valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 grazie al primo gol in Champions League con la maglia bianconera di Moise Kean , che ha siglato la vittoria bianconera. La Juventus ha amministrato il risultato nel secondo tempo, mancando in molte occasioni il raddoppio, a riuscendo comunque a portare a casa il risultato. Vittoria che ha garantito ai bianconeri il primo posto nel girone , grazie al pareggio dello Zenit contro il Chelsea, con i campioni d'Europa fermati al 94 minuto sul campo della squadra russa.

Juventus piuma nel girone quindi, con il sorteggio per gli ottavi che potrebbe essere più abbordabile rispetto a quello che ci sarebbe stato in caso di secondo posto. Nella partita di ieri sera, oltre all'esordio di KoniDeWinter e al primo gol di MoiseKean in Champions League, anche Leonardo Bonucci ha raggiunto un grande traguardo: il numero 19 ha infatti raggiunto e superato Giampiero Boniperti nel numero di presenze con la maglia bianconera: "È un'emozione indescrivibile, Boniperti è la Juventuse in questi ultimi anni di carriera voglio collezionare altre presenze: era il mio sogno da bambino, questa maglia la sento mia più di ogni altra cosa", le parole di Bonucci in conferenza stampa, con il difensore che ha anche dedicato al traguardo una storia, pubblicata sul suo profilo Instagram.