Bonucci si da alla ristorazione: nasce Léve

Il difensore bianconero ha aperto un ristorante

redazionejuvenews

La Juventus non sta vivendo un gran momento, con le due sconfitte consecutive contro Napoli e Porto in Champions League che hanno minato le certezze dei bianconeri: gli uomini di Andrea Pirlo, prima delle due sconfitte, venivano da una serie lunga di vittorie che li avevano avvicinati alla testa della classifica. Adesso gli uomini del tecnico bresciano sono costretti ad inseguire sia in campionato che in Coppa, dove dovranno ribaltare la sconfitta subita per 2-1 contro i lusitani del Porto. Non un periodo esaltante quello dei bianconeri, falcidiati anche dagli infortuni che hanno dimezzato la squadra alla Continassa.

In attesa di riprendersi e ricominciare a vincere, il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha deciso di entrare nel mondo della ristorazione, aprendo insieme ad altri 5 soci e amici un ristorante a Torino, che ha preso il nome di Léve. Il ristorante è sito in una villa del ‘700 che manterrà integri i suoi valori e le sue peculiarità architettoniche, senza privare i commensali di ogni confort moderno. Oltre a Bonucci, uno dei soci illustri è il re della cena spettacolo, Federico Pignataro che indica nel nuovo locale torinese un nuovo inizio: "È in una villa barocca del Settecento, un bellissimo dehors che pensiamo di usare per cene e aperitivi. Come ho conosciuto Leo? Ho suonato al suo matrimonio dieci anni fa e siamo rimasti amici. Poi è venuto qualche volta a Formentera. E adesso siamo soci".

I proprietari del ristorante vogliono che il locale sia un riferimento per tutta la città e non solo per una parte di nicchia: anche se all momento, viste le difficoltà e i divieti, gli spettacoli non sono in programma, i soci si sono posti come obiettivo di riportare spettacoli e show al centro del loro progetto, che punta ad intrattenere i commensali oltre che a deliziarli con la cucina.