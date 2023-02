Bonini: “Kostic grande giocatore, mi ricorda Causio”

Massimo Bonini , ex calciatore della Juventus , ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando anche di Kostic . Ecco le sue parole: "Kostic? È un grande giocatore, perché è bravo nell’uno contro uno, confeziona molti assist e sta riuscendo ora anche ad incidere a livello di gol. È abile sempre nel trovare il tempo giusto per mettere il pallone in mezzo nonostante la copertura dei difensori. Causio in passato ha fatto fare tanti gol a Bettega e per alcune caratteristiche mi ricorda proprio Kostic.

Tridente? Molto dipende anche dalle condizioni di Di Maria e degli altri calciatori. Ultimamente la Juventus ha giocato sempre a tre e non so se si cambierà da quel punto di vista. In ogni caso ci sono tante soluzioni, anche per quando rientrerà Pogba. Fagioli? È la squadra next gen che deve anche dare dei frutti in questo senso, i giovani devono fare esperienza. Fagioli ne ha già, avendo conquistato una promozione dalla Serie B. La cosa bella per le squadre u23 sarebbe valorizzare giocatori italiani.