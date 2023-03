Bonini: “Ad Allegri sono mancati tanti giocatori, bene Fagioli”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sulla stagione della Juventus, parlando anche di Nicolò Fagioli.

redazionejuvenews

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha detto la sua a TMW Radio, parlando dei bianconeri. Ecco le sue parole: "Se la Juventus può guardare al quarto posto anche con la penalizzazione? Penso che Allegri debba far finta che la penalizzazione non esista. È vero che la distanza dalla Lazio anche ora non è incolmabile, ma comunque ampia. Ora l’obiettivo dev’essere fare più punti possibili da qui alla fine del campionato.

Allegri? Gli sono mancati tanti giocatori nel corso dell’anno, la squadra doveva essere diversa. Ha dato molte occasioni a diversi giovani e anche questo dev’essere un tema da tenere in considerazione. Ieri Barrenechea per dire ha esordito e ha giocato bene in ruolo delicato.

Fagioli? anche se solo in Italia a ventidue anni si viene considerati giovani. Spesso tendiamo a non dargli fiducia e li carichiamo di pressioni al primo errore. Si può sbagliare una partita, ma bisogna continuare a credere nei ragazzi. Pogba? Quando la rosa sarà al completo la Juventus sarà super competitiva. Nel dna ha il bisogno di vincere e quest’anno deve sperare di centrare la qualificazione alla Champions, nonostante le difficoltà. Anche l’Europa League non sarà facile da vincere perché ci sono squadre di alto livello come l’Arsenal".