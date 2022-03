Bonetti: “Su Dybala dubbi fisici. Salah? Farebbe comodo”

L'ex giocatore della Juventus è stato intervistato da Tuttomercatoweb e ha parlato del divorzio con l'attaccante argentino e dell'egiziano.

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, anche lui ha detto la sua sulla scelta del club: "Dybala è un buonissimo giocatore. Il problema è che se lo consideriamo tra i primi dieci in Europa e quindi gli devi dare tanti soldi, i dubbi ti vengono per una resa discutibile, visto che non poche volte è stato indisponibile. Le società del resto ragionano anche in questa direzione e non puoi fare un contratto di quel genere, da primi 10 in Europa, se poi il giocatore non scende in campo con continuità. Non è una scelta tecnica ma legata alle presenze. Sono coscienti di perdere un giocatore di qualità, ma queste sono le valutazioni. Un po' come fa Maldini al Milan, dove la direzione della società è sempre stata chiara".