Bonatti: “Abbiamo dato tutto. Si chiude una stagione meravigliosa”

Ieri la Primavera della Juventus è uscita sconfitta dalla semifinale dei playoff contro la Roma. Le parole del tecnico e di Nicolò Savona.

La lunga stagione della Primavera bianconera si è fermata a un passo dall'atto finale: in Semifinale dei playoff Scudetto, a Sassuolo, ha vinto la Roma, due a zero, nonostante una buona prova dei bianconeri, puniti da una rete per tempo. I giallorossi sono passati in vantaggio proprio alla fine del primo tempo, con una grande punizione del capitano Tripi, poi nell'ultimo quarto d'ora il raddoppio con Vicario che ha messo dentro il pallone dopo un tiro di Pagano parato da Senko. La squadra guidata da Alberto De Rossi, che aveva chiuso la regular season al primo posto, ora attenderà la vincente della sfida fra Inter e Cagliari, in programma oggi pomeriggio, per la finale Scudetto del campionato Primavera. Appuntamento martedì prossimo al Mapei Stadium. Una stagione che resta importante per i bianconeri, che hanno ben figurato anche in Europa. Di seguito le parole del post gara, raccolte dal sito della Juventus.