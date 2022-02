Under 19, Bonatti: “Partita strana, ma è un’occasione per crescere”

Dopo la pesante sconfitta interna per 3-0 contro l'Inter, il mister dei giovani bianconeri ha analizzato l'andamento della gara dei suoi.

redazionejuvenews

La squadra Under 19 è uscita duramente sconfitta dall'Inter. Questo il commento al match pubblicato sul sito web ufficiale della Juventus: "Si chiude sicuramente non con il risultato voluto dai bianconeri il Derby d’Italia Primavera, valevole per la quarta giornata del girone di ritorno del campionato. A Vinovo l’Inter supera 3-0 la Juve con le reti di Hoti, nel primo tempo, e con quelle di Jürgens e Abiuso nella ripresa. Seconda frazione che, però, viene condizionata dall’espulsione al minuto 56 di Cerri. Con l’uomo in meno e con il durissimo match di Coppa Italia di mercoledì scorso contro la Roma, la squadra di Mister Bonatti non riesce a evitare i due gol nerazzurri e, di conseguenza, la sconfitta. Mercoledì, però, ci sarà la possibilità di riscattarsi: appuntamento con gli ottavi di finale della Youth League alle ore 14:00 ad Alkmaar, contro l’AZ".

Queste le parole del tecnico Bonatti a fine gara, sempre dal sito bianconero: "È una partita un po’ strana da commentare, nel senso che abbiamo avuto un buon controllo della stessa con alcune occasioni che hanno visto protagonista Maressa e siamo passati in svantaggio su un episodio, una situazione di palla inattiva. In più ritengo che l’errore commesso da Cerri a inizio ripresa abbia condizionato l’esito finale della partita. Se proteggi non offri la possibilità ai giocatori di crescere, di conseguenza è giusto che oggi Leonardo (Cerri) si prenda le sue responsabilità. La sua espulsione, di fatto, ha condizionato la partita lasciando i compagni in inferiorità numerica. Nonostante il risultato netto, anche in inferiorità numerica mi sento di dire che la squadra ha coperto bene il campo andando vicina al pareggio con Iling.

Il raddoppio è, poi, arrivato su una bella transizione dell’Inter e soltanto in quel momento ho visto la squadra più in difficoltà, ma è proprio in situazioni come queste che bisogna tenere duro e chiudere la partita nel migliore modo possibile. Giornate come quella di oggi possono soltanto aiutarci nel nostro percorso di crescita. In questo momento è fondamentale fermarsi a riflettere perché non è un brutto sogno, ma la realtà ed è una realtà che abbiamo caratterizzato noi con determinati atteggiamenti. Non si sfugge da queste situazioni ed è proprio da qui che si può crescere".