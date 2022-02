Under 19, battuta d’arresto: l’Inter si impone per 3-0 a Vinovo

I giovani bianconeri di mister Bonatti escono sconfitti dai nerazzurri a Vinovo. Gara in bilico fino all'ultimo quarto d'ora. Pesa il rosso.

La squadra Under 19 è uscita duramente sconfitta dall'Inter a Vinovo . Andiamo a leggere il report del match pubblicato sul sito ufficiale della Juventus : "Subito grandi emozioni, sin dai primi minuti di gara. La prima occasione la costruisce l’Inter con i suoi due attaccanti: Zuberek serve Jürgens che di prima intenzione calcia verso la porta difesa da Senko scheggiando la traversa. Dopo questa prima situazione pericolosa, la Juve entra in partita rispondendo con una conclusione di Cerri neutralizzata da Rovida. La gara, almeno inizialmente , è un continuo botta e risposta sotto questo punto di vista con le due squadre che cercano di sbloccare il risultato azione dopo azione. Poco dopo il quarto d’ora ci prova con un bel gesto tecnico Zuberek, ma il suo tentativo finisce sull’esterno della rete.

L’inerzia del match sembra pendere dalla parte dei bianconeri, nonostante le due opportunità più nitide siano capitate agli ospiti, ma quasi a sorpresa al 22’ sono i nerazzurri a passare in vantaggio da calcio piazzato, e nello specifico da calcio d’angolo , con il colpo di testa di Hoti . Lo 0-1 scuote la squadra di Mister Bonatti e pochi giri di orologio più tardi il diagonale di Maressa , per poco, non riesce a battere Rovida. Sul finale di prima frazione sono ancora i padroni di casa a cercare di riequilibrare il punteggio e il protagonista è ancora Maressa, ma anche questa situazione favorevole si conclude con un nulla di fatto. Le squadre rientrano negli spogliatoi con l’Inter in vantaggio di una rete.

A inizio ripresa il copione non cambia: la Juve attacca e l’Inter prova ad abbassare i ritmi gestendo il gol segnato. Al minuto 56, però, arriva l’episodio che, di fatto, indirizza la partita nella direzione desiderata dai nerazzurri: nel giro di pochi secondi Cerri rimedia un doppio cartellino giallo ed è costretto ad abbandonare il campo anticipatamente, lasciando la squadra in inferiorità numerica. L’uomo in meno, a conti fatti, pesa sull’esito finale del match, anche se nei venti minuti successivi all’espulsione di Cerri la Juve sembra in grado di affrontare la restante mezz’ora (abbondante) di gara con la giusta attitudine. Al 64’ Iling, infatti, si rende molto pericoloso nell’area nerazzurra e il suo colpo di testa non trova lo specchio della porta soltanto per una questione di centimetri. Sicuramente, però, le reti del raddoppio della squadra di Mister Chivu, firmata da Jürgens al 76’ e quella di Abiuso arrivata pochi minuti più tardi, mettono, di fatto, la parola fine sul match".