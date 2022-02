Empoli-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo contro l'Empoli nella partita valevole per l'ottava giornata di ritorno del campionato italiano allo Stadio Castellani

La Juventus è attesa questa sera dall'Empoli , che ospiterà i bianconeri allo Stadio Castellani . Dopo il pareggio in Champions League contro il Villareal, che ha fatto seguito a quelli in campionato contro Atalanta e Torino, i bianconeri cercheranno oggi la vittoria anche per accorciare sulle prime della classe, con Milan e Inter fermate ieri sul pareggio.

Per la partita di questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con molte assenze, soprattutto per quanto riguarda la linea difensiva e l'attacco: Chiellini, Rugani e Alex Sandro non ci saranno, così come Bernardeschi e McKennie, ai quali si aggiungono le assenze di Chiesa, Kaio Jorge e Dybala. Il tecnico della Juventus ha aggregato per questo tre giocatori dell'Under 23, Miretti, Akè e Soulè, che oggi potrebbero trovare spazio.