Bonatti: “Contento per la Next Gen, Huijsen fortissimo”

Andrea Bonatti, ex allenatore della Juventus Primavera, ha detto la sua sulle prestazioni della Next Gen, parlando anche di Huijsen.

Andrea Bonatti, ex allenatore della JuventusPrimavera, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole sui bianconeri: "Next Gen? Sono davvero molto contento di questo, ma come dicevo il campionato è più che equilibrato. Il Vicenza, ai nastri di partenza, sembrava dovesse vincere a mani basse, e invece si trova a rincorrere. Già negli anni scorsi si era un po' aperta la situazione, salvo poi richiudersi durante le partite finali. C'era una netta differenza tra chi competeva per i play-off e i play-out, oggi non è più così marcata. Quest'anno rischi di fare 45 punti per salvarti, contro i 42 dello scorso anno, e magari con 50 vai alle partite ad eliminazione diretta. Saranno decisive le ultime due giornate.