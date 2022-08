Blanchard: “Per anni non ho capito la filosofia sul mercato della Juve”

Jocelyn Blanchard, ex calciatore, ha analizzato il calciomercato della Juventus, parlando di Allegri e Pogba.

redazionejuvenews

Jocelyn Blanchard, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Per diversi anni, molto onestamente, ho fatto fatica a capire la logica degli acquisti dei bianconeri. Credo sia difficile competere con i più grandi, infatti c'è da chiedersi se la Juve è in possesso degli stessi mezzi dei top club europei. L'impressione è che il club non riesca più ad attrarre i 4 o 5 migliori giocatori del mondo, per cui deve pensare diversamente e cercare di costruire un gruppo in pochi anni. Per far questo dovresti essere in grado di tenere i tuoi campioni, ma oggi c'è da tener conto del fattore economico. Così il coefficiente di difficoltà si alza di parecchio".

Su Allegri e il prossimo campionato: "Allegri ha già dimostrato di saper vincere nella Juve. Gli allenatori dipendono molto dai giocatori a disposizione e dai mezzi messi in campo. La Juve è una vera istituzione e può vincere contando su questi valori, ma l'economia del calcio è cambiata molto. Mantenere la sua filosofia è molto difficile per club come la Juventus, perché squadre molto grandi costruiscono con un budget davvero alto e destabilizzano quei presidenti che pensano di vincere cambiando allenatore".

Su Pogbae l'infortunio del francese: "E' un fuoriclasse, gli infortuni nel calcio possono sempre capitare ma il suo livello non si discute. La dirigenza bianconera, giustamente, lo ha convinto a firmare perché lo ritiene essenziale nel proprio scacchiere tattico. Altrimenti non lo avrebbe mai preso. Sicuramente, se non fosse andato via a zero, sarebbe stato difficile acquistarlo. Paredes? Qui torniamo un po' a quanto dicevo poc'anzi, ovvero a cosa vuol fare la Juve. Paredes può andar bene per una o due stagioni, ma non sono sicuro possa bastare per vincere la Champions League e un nuovo scudetto".