Birindelli: “Scudetto? Sarà difficile per la Juventus recuperare questi punti”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Alessandro Birindelli, ex giocatore della Juve, ha parlato ai microfoni di Laziopress.it in occasione del match Juventus-Lazio. Queste le sue parole: "Considerando quello che avevano fatto la scorsa stagione ci si aspettava qualcosa di diverso da queste due squadre, soprattutto a livello di classifica. Stanno un po’ zoppicando: la Juventus ha avuto un cambiamento radicale con la scelta di un nuovo allenatore dopo Sarri e la Lazio, invece, fa fatica a ritrovare le situazioni che lo scorso anno gli venivano quasi normali con le verticalizzazioni, il palleggio rapido e la grande qualità dalla trequarti in avanti. Credo che queste due formazioni stanno andando con le marce ridotte, la quarta e la quinta non l’hanno ancora messa. Se vediamo anche la Juventus non sta facendo così bene e di punti ne ha persi tantissimi. Ritengo che per la lotta Champions ci sono quattro-cinque squadre che possono combattere. È chiaro che da adesso in avanti le partite sono sempre meno e le partite diventano sempre più pesanti".