Inzaghi: “Juve? Sarà una gara decisiva per la classifica”

TORINO - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro la Juventus . Queste le sue parole: "Penso che la partita di domani arrivi nel momento giusto, abbiamo defezioni noi come loro. Sarà una gara decisiva per la classifica , anche se mancano tante partite. Arriva dopo il ko inaspettato a Bologna, ma contro la Juve dovremo essere perfetti . Abbiamo provato diverse alternative in queste due tre giorni. Le assenze di Radu e Ramos sono pesanti e si è aggiunto anche Lazzari. Ho ancora 24 ore per decidere, avremo un leggero allenamento domattina e deciderò con tranquillità. Lo sapevano dall'inizio dell'anno che sarebbe stata dura per la Champions. Noi abbiamo perso qualche punto all'inizio, poi siamo ripartiti e ora proveniamo dallo stop di Bologna. Questa pausa ci è servita per analizzare dove siamo mancati contro il Bayern e il Bologna. Contro quest'ultimo non abbiamo reagito come avremmo dovuto".

Poi ancora: "La Juventus la conosciamo, sono sempre belle partite con loro. In alcune circostanze ci siamo sfidati in concomitanza di altri incontri importanti, ma abbiamo sempre dato il massimo. Ciro a Bologna si sentiva in colpa per il rigore, ma può succedere a tutti, non si deve abbattere. In questi giorni ha lavorato nel migliore dei modi, per noi è importantissimo e domani tornerà a farlo vedere. Penso che impostare il calcio a tavolino non è semplice. Ci saranno dei momenti in cui saremo pi alti, altri in cui dovremo difenderci. Secondo me la gara sarà fatta di momenti e dovremo essere bravi a far girare gli episodi dalla parte nostra. Allianz Stadium? Dovremo fare una partita perfetta. Negli anni ce la siamo sempre giocata. Rispetto a sabato scorso non voglio vedere che rimaniamo condizionati da un semplice episodio. Per quanto riguarda i gol fatti siamo una squadra che segnava da 19 partite. Sabato abbiamo sbagliato un rigore e siamo stati sfortunati. Domani sappiamo di affrontare una Juventus ottima, allenata molto bene, e noi dovremo fare una prestazione importantissima".