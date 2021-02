Bilancio in rosso di 113 milioni per la Juventus

Biliancio in rosso di 113 milioni per la squadra bianconera

TORINO - Con una nota sul proprio sito web ufficiale, la Juventus ha ufficializzato i dati del bilancio dell'ultimo semestre con un rosso di 113 milioni e una perdita di ricavi di circa 50 milioni di euro. Questo il comunicato: "Il Consiglio di Amministrazione di Juventus Football Club S.p.A. (la “Società” o “Juventus”), riunitosi oggi, mediante mezzi di telecomunicazione, sotto la Presidenza di Andrea Agnelli , ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 31 dicembre 2020. Per una corretta interpretazione dei dati semestrali si ricorda che l’esercizio sociale di Juventus non coincide con l’anno solare, ma copre il periodo 1° luglio–30 giugno, che è quello di svolgimento della stagione sportiva. L’andamento economico è caratterizzato da una forte stagionalità, tipica del settore di attività, determinata essenzialmente dalla partecipazione alle competizioni europee (in particolare, alla UEFA Champions League ), dal calendario degli eventi sportivi e dalla Campagna Trasferimenti dei calciatori".

Poi ancora: "Occorre inoltre rilevare che il primo semestre dell'esercizio 2020/2021 (contrariamente all'analogo periodo dell'esercizio precedente) è stato fortemente penalizzato - come per tutte le Società del settore - dalla diffusione della pandemia da Covid-19 e dalle conseguenti misure restrittive imposte da parte delle Autorità. La pandemia ha influenzato direttamente e in modo rilevante soprattutto i ricavi da gare e da vendite di prodotti e licenze, con un conseguente - ed inevitabile - impatto negativo sul risultato operativo, sul risultato netto e sull'indebitamento finanziario; inoltre, per il perdurare della pandemia, il semestre in corso rileva maggiori proventi da diritti radiotelevisivi a causa del posticipo dall'esercizio precedente di alcune partite delle competizioni nazionali e internazionali. Il primo semestre dell'esercizio 2020/2021 chiude pertanto con una perdita di € 113,7 milioni, rispetto alla perdita di € 50,3 milioni del primo semestre dell'esercizio precedente".