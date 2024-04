Biasin: “La Juventus ha trovato una finale non banale…”

Fabrizio Biasin, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: "La Juve sofferente del 2024 trova una finale non banale. Ci arriva soffrendo ma anche mostrando carattere e resistenza. Qualcuno dirà “è solo una coppetta”. E quel qualcuno non capisce che il calcio non offre troppe occasioni, guai a sminuire un trofeo, qualunque esso sia. Tudor ieri sera ha dimostrato di avere un’idea di calcio parecchio moderna (calcio in verticale e ripartenze fulminanti), ma ha commesso un grave errore: Castellanos non andava tolto. De Rossi che perde con il Bologna, non accampa scuse e si complimenta con gli avversari è una roba bella".