Biasin: “Giuntoli vuole ripartire da una Juventus senza Allegri”

Biasin ha parlato dei presunti piani del ds della Juventus: per il giornalista, Giuntoli sarebbe intenzionato a non proseguire con Allegri

Dagli studi di Mediaset, Fabrizio Biasin ha parlato del futuro della Juventus secondo le intenzioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Ecco le sue parole: "Io credo che la dirigenza della Juventus abbia deciso. Giuntoli vuole ripartire dalla sua Juventus che è una Juventus senza Allegri. Non perché gli sta antipatico o non gli piace ma perché vorrebbe rifare quello che ha fatto a Napoli con una squadra che ha stravinto il campionato con giocatori di cui di diceva che non potevano vincere. Bisogna lasciar lavorare Giuntoli anche se bisogna capire che Allegri non è disposto a regalarti un anno di contratto ma deve decidere Giuntoli lui ha già deciso".