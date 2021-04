Bianchi: “Napoli è più in forma, ma la Juve può risollevarsi”

L'ex attaccante parla del big match di mercoledì

redazionejuvenews

L’ex calciatore di Torino e Manchester City Rolando Bianchi ha parlato in merito al prossimo big match tra Juventus e Napoli di mercoledì pomeriggio, la partita è il recupero di Campionato della terza giornata di Serie A. Il suo pensiero lo ha affidato ai microfoni di Radio Crc: "Credo che il Napoli mercoledì parta con Mertens nel ruolo di centravanti. Osimhen ha delle qualità, ma Mertens sa già come affrontare gare come quelle contro la Juve. Il Napoli è più in forma della Juve però i bianconeri hanno grandi calciatori che possono risollevarsi in qualsiasi momento".

Inoltre, l'ex attaccante ha parlato anche della sfida tra i bianconeri e la sua ex squadra, il Torino. Il derby più equilibrato di oltre vent'anni di sfide tra le due squadre: "Sanabria è bravo, ma nel Toro non sarà facile sostituire Belotti. La Juventus avrebbe meritato la sconfitta e il Torino la vittoria? Peccato perché in caso di vittoria, il Toro avrebbe chiuso il discorso salvezza. Ora c’è da lottare. Nicola sa come si fa. Giampaolo è un grande allenatore, ma non era adatto per una piazza ricca di pressioni come quella granata”, ha rivelato Bianchi.

La Juventus è nel momento più difficile dopo 10 anni. La Vecchia Signora, che si ritrova ad abdicare dopo aver vinto 9 Scudetti consecutivi, adesso deve cercare in tutti i modi di agguantare il quarto posto e vincere la Coppa Italia, per poi ripartire dalla prossima stagione e sperare che le cose vadano meglio. Contro il Napoli, infatti, c'è in ballo non solo la qualificazione in Champions League, ma anche la panchina di Andrea Pirlo, sempre più in bilico, che, in caso di non vittoria, potrebbe non finire la stagione come allenatore bianconero. "Lottare insieme. Fino alla fine", queste le parole del club juventino. Un messaggio forte e chiaro, con la speranza che sia accolta dai giocatori.