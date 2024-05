Beruatto: “Il gruppo ha voglia di dimostrare ancora il valore”

Paolo Beruatto, allenatore della JuveWomen, ha detto la sua sulle bianconere. Ecco il comunicato: "Chiudere forte questa annata è il modo migliore di partire bene la prossima: il gruppo ha voglia di dimostrare, il finale di stagione è un momento importante e poi di bello c’è che le ragazze hanno una voglia costante volontà di migliorarsi, anche singolarmente: hanno entusiasmo nell’apprendere, si fermano dopo la sessione per continuare a lavorare, chi sui tiri, chi sulla fase difensiva. Non dimenticano che siamo la Juve, in nessun momento. La cosa che mi sorprende maggiormente è che, nonostante l’obiettivo secondo posto sia matematicamente raggiunto, ci si continua ad allenare con forza e grinta. Lo notavamo proprio questa mattina: non sembra un finale di stagione, le ragazze si allenano forte, c’è voglia di fare e fare bene".