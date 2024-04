Juventus Women, le statistiche post-gara del match con l’Inter

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulle Women. Ecco il comunicato: "Considerando tutte le competizioni, quella del 27 aprile è solo la terza sconfitta interna per la Juventus senza segnare alcun gol dopo quella con il Brescia in Coppa Italia (0-1 nel maggio 2018) e con il Barcellona in Champions League (0-2 nel settembre 2019) – la prima casalinga a secco di reti nel massimo campionato. Per la prima volta nella sua storia, la Juventus non ha trovato il gol in una partita casalinga in Serie A – interrotta una striscia di 75 partite interne a segno nel torneo per le bianconere. Con la sconfitta di Biella, la Juventus ha interrotto una striscia di otto partite casalinghe da imbattuta in Serie A (7V, 1N). La Juventus ha subito gol per tre gare di fila in Serie A per la prima volta dal periodo tra marzo e maggio scorsi (striscia di sette iniziata proprio contro l’Inter). Per la prima volta nella sua storia la Juventus ha perso cinque partite in una singola edizione di Serie A. Cristiana Girelli è la giocatrice che ha ingaggiato più duelli nella sfida tra Juventus e Inter (14, sei dei quali vinti). Estelle Cascarino ha creato cinque occasioni per le compagne nel match tra Juventus ed Inter, almeno tre più di qualsiasi altra giocatrice scesa in campo al Pozzo di Biella. Tra le giocatrici che hanno completato il 100% di dribbling nel match tra Juventus ed Inter, Lineth Beerensteyn è quella che ne ha effettuati di più (4/4)".