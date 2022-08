Bernardeschi: “Qui accolto da star. L’invidia è una brutta bestia”

Federico Bernardeschi in questa estate di mercato ha lasciato la Juventus a parametro zero e ha deciso di ripartire dalla MLS con la maglia del Toronto. L'ex bianconero ha raccontato i primi giorni della sua nuova esperienza, in un'intervista rilasciata ad Antonello Sette: "Sono stato accolto e presentato come una star. I tifosi cantavano il mio nome. Io sono andato a suonare i tamburi in mezzo a loro. Un clima incredibile. Qui c'è un entusiasmo che in Europa non immaginano nemmeno. Sono rimasto sbalordito anche io. Ogni sabato stadi pieni, canti e cori durante tutta la partita, strutture pazzesche. Venite, se non ci credete. E' davvero gratificante". Le critiche: "L'invidia è una brutta bestia nello sport, come nella vita. L'unica cosa che mi viene da dire è che chi mi attacca vorrebbe molto probabilmente stare qui con me. E non solo chi mi attacca. Non potete neanche immaginare quanti miei colleghi di serie A mi hanno chiamato perché vogliono venire a giocare qui. E parlo anche di calciatori di primissima fascia".