Bendtner lascia il calcio: “Troverò qualcosa che mi dia le stesse cose”

L'ex calciatore della Juventus ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo

L'ex calciatore danese della Juventus Nicklas Bendtner ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato dopo la fine di questa stagione. L'attaccante trentatreenne, la cui carriera è stata pervasa da momenti negativi dovuti al gioco e all'alcool, ha annunciato la sua decisione durante il programma "Bendtner & Philine” in onda su Discovery +: "Il calcio mi manca ogni giorno, ma sono anche consapevole che c’è una data di fine in questo lavoro. Penso che passerò molto tempo a capire che è davvero finita ora. Ora troverò qualcos’altro che mi dia ciò che il calcio mi ha dato in tutti gli anni".