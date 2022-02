Juve, Bendtner: “Il primo giorno trovai 12 giocatori a fumare in bagno”

L'ex attaccante danese, intervistato dall'emittente radiofonica BBC 5, ha raccontato un aneddoto del suo arrivo a Torino, nell'estate 2012.

L'ex Arsenal fa un raffronto con la Premier League: "Fa sorridere la differenza con quanto succede in Inghilterra. Ricordo quando Mario Balotelli è venuto in Inghilterra e tutti parlavano del fatto che fumasse in bagno. Era diventato un caso sui giornali: un calciatore che fuma. Ma in ogni squadra ce n'era qualcuno. In Italia comunque era più comune che oltremanica". Del resto Bendtner è uno che non ha mai fatto mancare occasioni per far parlare di sé, più fuori dal campo che dentro. Come quella volta in cui raccontò di aver perso 450 mila euro in circa un'ora e mezza: "Ero troppo ubriaco per sedermi ad un tavolo. Ma pensai che la roulette, puntando su rosso e nero, non potesse essere troppo complicata. Dopo circa 90 minuti avevo perso molti soldi, che, fra l'altro, non avevo. Il mio conto in banca era scoperto, ma riuscii in qualche modo a recuperare. Fu il campanello d'allarme che mi fece capire che mi ero appassionato troppo allo stile di vita che i tanti soldi mi avevano fornito".