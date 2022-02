Chiambretti: “La Juve è nettamente favorita. Vlahovic strepitoso”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Piero Chiambretti ha parlato del match tra Juve e Torino in programma questa sera

redazionejuvenews

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il conduttore e tifoso del Torino Piero Chiambretti ha parlato del Derby della Mole in programma questa sera: “La Juve è forte e ha ritrovato un un entusiasmo incredibile che si è notato contro l’Atalanta domenica sera. Il pronostico è nettamente a nostro sfavore, ma è anche l’unico vantaggio che abbiamo. Andiamo a giocarcela apertamente, sapendo che vincere è praticamente impossibile, ma senza aver nulla da perdere, tranne la partita. Siamo in una fase interlocutoria del campionato, con la speranza di fare un salto in alto, ma con i risultati che ci inchiodano lì in mezzo”.

Il Torino potrà però contare sul ritorno del Gallo Belotti: "Finalmente! Belotti ha dimostrato che può essere ancora molto utile alla causa del Torino. Anzi, gli consiglio di firmare questo rinnovo e rimanere ancora qui. Il presidente Cairo ha cambiato spirito, l’allenatore, Juric, c’è. Quindi il Gallo si tenga stretto il Toro". Sarà sfida a distanza con Vlahovic: "Un giocatore strepitoso. Di livello superiore. Ha dato alla Juve quel che che Cristiano Ronaldo non ha dato: l’entusiasmo. Poi gioca per la squadra e invece prima la squadra giocava per CR7 e quindi, come ogni squadra che ha il portoghese, quando questo va via, ci mette un po’ a riprendere la sua identità”.

Chiosa finale sul momento di forma dei granata: “Dopo la gara bellissima giocata col Sassuolo, qualcosa si è fermato. La squadra nelle ultime due partite ha mostrato un gioco deprimente anche se nel finale col Venezia è stata esageratamente punita da quella che io nel programma chiamo la “Vargogna”. Il gol di Belotti era assolutamente regolare. Sarebbe stato un happy end bellissimo per lui che tornava dopo tanto tempo e andava a segno nel finale. Il Toro in questo campionato non ha ancora avuto un rigore a favore, eppure in area ci va eccome”