Benatia su Rudiger: “Sistemerebbe la difesa per cinque stagioni”

Medhi Benatia ha rilasciato delle dichiarazioni su alcuni calciatori della Juventus, analizzando diverse situazioni di calciomercato.

redazionejuvenews

Medhi Benatia, ex calciatore della Juventusdal 2016 al 2019, ha rilasciato delle dichiarazioni a TuttoJuve.com, parlando della situazione attuale dei bianconeri. Ecco le sue parole su Rudiger, nome che viene accostato spesso alla Vecchia Signora: "Rüdiger sistemerebbe la difesa della Juve per i prossimi cinque anni, quella con de Ligt sarebbe la coppia perfetta. Posso raccontare un retroscena che lo riguarda: al Bayern, infortunato, mi trovavo allo stadio per assistere alla sfida tra i miei compagni e lo Stoccarda. Ricordo di aver scritto a Simone Beccaccioli, match analyst della Roma e uomo di fiducia di Sabatini, dicendogli che c'era un difensore forte da monitorare. Forse è stato merito mio, ma questo non l'ho mai saputo. Però Rüdiger ha fatto bene in giallorosso ed è cresciuto ulteriormente al Chelsea, può giocare con entrambi i piedi ed è un ragazzo molto serio e perbene. Sarei contento se arrivasse a Torino."

Su Bonuccie Chiellini: "Dispiace perdere calciatori come Chiellini e Bonucci, è normale che quando arrivi ad una certa età non puoi più giocare sempre. Hanno fatto la storia della Juve. Giorgio, poi, cambia totalmente il volto della squadra nel momento in cui è in campo. Lui è l'uomo Juventus, non vedo l'ora di vederlo come dirigente. Sarebbe perfetto in quel ruolo, per il suo valore umano e la conoscenza calcistica."

Sul mancato rinnovo di Dybala: "Paulo, per me, è la Juve, negli ultimi anni è sempre stato al centro del progetto come numero 10, goleador e capitano in assenza di Giorgio. E' sempre stato innamorato della Juventus, purtroppo ha avuto alti e bassi con la società e la decisione finale è stata questa. A me dispiace tanto, perché Dybala avrei voluto vederlo ancora qui a Torino. Paulo lo vedo solo alla Juve in Italia, non in altri club. Lui ormai è un top player, per questo avrà possibilità di giocare in Spagna, Francia, Germania. Questo è fuor dubbio. Farà bene in qualsiasi squadra, gli auguro di prendere la decisione giusta. E' un vero amico, gli voglio un gran bene."