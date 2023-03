Beltrame: “Sporting? Allegri saprà come fare, ma vanno pressati molto”

Stefano Beltrame , ex calciatore della Juventus e attuale tesserato del Maritimo , ha detto la sua a Juventusnews24 sul sorteggio dei bianconeri in Europa League. Ecco le sue parole: "Noi abbiamo vinto la gara contro di loro in campionato perchè li abbiamo pressati tanto, senza farli ragionare e senza dargli spazi. Loro questa cosa la patiscono, se vengono pressati alti e con intensità fanno difficoltà a ragionare. Allegri poi ovviamente saprà cosa fare , ma secondo me più li attacchi e più fanno fatica. Giocano con un 3-4-3 con i laterali che sono bravi e spingono molto, ma inevitabilmente facendo tutto il campo lasciano buchi dietro. Se si vuole fare una partita di attesa di può fargli male così nelle ripartenze.

In quest’ultimo periodo non viene vista come la Juve di qualche anno fa, ma la Juve è sempre la Juve. In Europa, nelle grandi competizioni, quando la squadra è forte è forte. Poi ognuno tira acqua al suo mulino, come qua sono convinti di passare loro anche il Benfica è convinto di passare contro l’Inter. Ma sulla carta, obiettivamente, la Juve è la squadra più forte.