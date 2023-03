Monteiro: “La Juventus non è la stessa della sconfitta con il Benfica”

Andre Monteiro, giornalista, ha detto la sua sui sorteggi di Europa League, parlando della Juventus e dei quarti di finale.

Andrè Monteiro, giornalista di Record, ha detto la sua a Tuttojuve.com sul sorteggio di Europa League. Ecco le sue parole: "La Juventus è un avversario tremendamente rispettato per qualsiasi squadra del mondo, e lo stesso vale per lo Sporting. Non mi sembra che confrontare i possibili avversari sia stata una preoccupazione per i tifosi, certamente non lo sarà ancora di meno per i giocatori e lo staff tecnico dei leoni.

Tutti sanno che la Juventus, in questo momento, è più in forma rispetto a quella che è stata battuta dal Benfica nella fase a gironi di Champions, quindi c'è una considerazione piuttosto evidente così come lo sarebbe per qualsiasi altra avversaria blasonata come Manchester United o la Roma. Ma è ovvio che questo non impedirà allo Sporting di essere competitivo in entrambe le gare, questo è certo. La squadra ha qualità individuali, meccanismi a livello collettivo molto interessanti e il fatto di aver superato l'Arsenal sarà sicuramente molto motivante.

Juve ?E' una grande squadra, nessuno in Europa ha dubbi che la Juventus ora stia meglio. Potrei citare i più svariati riferimenti individuali, ma penso che al momento, vista la situazione in cui si trova in Serie A, il pericolo maggiore per la Juventus sia la pressione che c'è per vincere l'Europa League. Non solo per il prestigio legato all'evento, ma per il fatto che contribuirebbe a salvare una stagione totalmente negativa in campionato e in Champions League".