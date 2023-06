Bellinazzo: “La penalizzazione è costata alla Juve un danno economico”

Marco Bellinazzo, firma de Il Sole 24 Ore è intervenuto sulle frequenze di Radio Bianconera nel corso di La Juve in Gol. In particolare il giornalista si è soffermato ad analizzare l'esito e le conseguenze dei processi che hanno coinvolto la Juventus. Bellinazzo ha esordito dicendo: "Lascia molto perplessi. Soprattutto crea un senso di incertezza sia per le squadre che per i tifosi che al di là della fede. Si trovano oggi dopo aver letto di accuse gravissime, a vedere delle sanzioni in cui manca qualsiasi senso di proporzionalità con le accuse stesse. La Juventus ha subito un vero danno economico quando è stato ufficiale che sarebbero venuti meno gli introiti della prossima Champions. Al netto di quello che potrà accadere rispetto ad un intervento della UEFA che le tolga anche le altre coppe".