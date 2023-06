Damascelli: “Elkann ha pensato alla Juve, Agnelli solo a a se stesso”

Il destino di Agnelli

Secondo il giornalista, le prospettive di Andrea Agnelli non sarebbero molto rosee. L'ex dirigente dimissionario dalla Juventus è stato l'unico a non accettare il patteggiamento e affrontare il processo. Ecco come ha concluso Damascelli: "Ha scelto di andare in viaggio solitario contro vento. Consapevole che l'ammissione di responsabilità, dunque il patteggiamento, potrà essere una aggravante in sede di processo penale. Altra tappa vergognosa di una missione che sarebbe stata altrimenti unica, come i nove scudetti consecutivi. Quel passato resta sugli almanacchi, il presente e il futuro sta scritto nelle carte bollate e nelle stanze grigiastre dei tribunali. La Juventus di John Elkann ha vinto una partita disperata. La Juventus di Andrea Agnelli non esiste più". Il patteggiamento permette alla società controllata da John Elkann di ripartire dal progetto sportivo senza ulteriori rallentamenti dovuti a processi sportivi. Anche se in realtà alla Juve si starebbe aspettando il giudizio della UEFA che potrebbe prendere ulteriori provvedimenti per lesa sportività.