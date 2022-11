Bayern Monaco, Salihamidzic: “Fase difficile per la Juve ma ne uscirà”

Intervistato da TMW al termine del match contro l' Inter , il direttore sportivo del Bayern Monaco e ex giocatore della Juve Salihamidzic ha parlato della vittoria del girone da parte della squadra bavarese: "Mah… È stato un periodo veramente buono per noi però sappiamo quanto sia difficile vincere la Champions . Quanto inizia la fase a eliminazione diretta sappiamo tutti benissimo quanto ogni turno sia difficile. Adesso siamo contenti, abbiamo fatto bene e vediamo che succede dopo".

Sul delicato momento della Juventus ha aggiunto: " È una fase difficile, ci sono stati anche tanti infortuni . Io la seguo sempre, è una squadra in cui ho giocato e a cui sono legato , ho tanti amici lì. Mi dispiace che sia una fase difficile, però penso che la società sia molto forte e ne uscirà ".

Chiosa finale sull'Inter e in particolare su Lautaro Martinez, seguito a lungo dal Bayern: "È una buona squadra, ha tanti giocatori di esperienza, furbi, che giocano un buon calcio. E poi un ottimo allenatore. Penso che possano fare bene, come dicevo prima ogni turno sarà difficile per tutti, però l'Inter è una buona squadra. Hanno tantissimi giocatori molto interessanti, è ovvio che Lautaro sia un buon giocatore, lo sappiamo tutti".