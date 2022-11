Inter, Inzaghi: “Non possiamo perdere punti contro la Juve”

Terminano con una sconfitta i gironi di Champions League dell'Inter: i nerazzurri pensano già al Derby d'Italia con la Juve

redazionejuvenews

L'Inter ieri sera è scesa in campo per l'ultima partita del suo girone di Champions League. I nerazzurri erano già matematicamente qualificati e non avevano possibilità di arrivare primi, per questo Simone Inzaghi ha messo in campo una formazione fortemente rimaneggiata: testa al Derby d'Italia. Nonostante le seconde linee in campo, i nerazzurri non hanno sfigurato, perdendo 2-0 contro il Bayern Monaco.

Al termine della partita l'allenatore nerazzurro ha detto: "Il Bayern è una squadra della quale conosciamo il valore, ci siamo approcciati bene: andando in vantaggio sarebbe cambiata la gara. Abbiamo avuto una grande occasione con Lautaro, poi l'episodio del rigore non dato. Siamo rimasti in partita fino alla fine. Ottavi? Sarà un sorteggio difficilissimo ma tutte le partite in Champions sono difficili. Ci godiamo questa qualificazione ottenuta con grande sacrificio e adesso ci concentreremo sul campionato".

Ora i nerazzurri avranno diversi giorni a disposizione per prepara al meglio la sfida contro la Juve. "Dobbiamo dare continuità alle quattro vittorie consecutive - ha detto Inzaghi, abbiamo lasciato tanti punti per strada e il calendario da qui alla sosta non è facile ma bisogna continuare a fare bene. Questa sera tutti hanno fatto una grande gara, anche Darmian come terzo mi è piaciuto molto così come Asllani e Bellanova. Sono tutti giocatori in grande crescita".