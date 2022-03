Batistuta: “Vlahovic? Io amato Firenze, sarei voluto restare”

L'ex centravanti, per tanti anni simbolo della squadra viola, è a Firenze e stasera dovrebbe essere al Franchi per la semifinale di Coppa.

redazionejuvenews

Il Re Leone torna nella sua Firenze. Gabriel Omar Batistuta è arrivato in città in questi giorni e stasera dovrebbe essere allo stadio per assistere alla semifinale di andata di Coppa Italia tra la "sua" Fiorentinae la Juventus. L'ex attaccante ha incontrato anche il sindaco Dario Nardella a Palazzo Vecchio ed è stato 'intervistato' dal primo cittadino in un video postato sui social network. Nel video Nardella dice: "Guardate chi è arrivato", inquadrando poi l'argentino. Alla domanda sulla partita di questa sera, l'ex centravanti viola ha detto: "Giochiamo contro una squadra normale, non è che giochiamo contro chissà chi", ha ironizzato.

Ma Batigol è stato anche intervistato da Tuttomercatoweb e, incalzato sulla questione Vlahovic, che è ovviamente l'argomento principale della serata, ha detto: "Dovete parlare con lui. Io ho amato Firenze e sarei voluto rimanere, ma non sono nella sua testa. Il calcio non è cambiato, le cose sono sempre uguali. Posso parlare di quello che è successo a me, ma la mia storia è irripetibile".

Ora alla Fiorentina c'è Krzysztof Piatek, che ha iniziato col piede giusto, dopo la partenza del serbo: "Il polacco è un buon giocatore, finché segna va tutto bene".

Molti pensavano che la Fiorentina sarebbe calata drasticamente dopo la cessione di DV7 alla Juventus, ma i viola in classifica sono ancora vicini alla zona europea. Attualmente ottavi, con 42 punti, devono anche recuperare la gara rinviata contro la Fiorentina. Queste le sue parole sui possibili obiettivi stagionali: "Penso che la squadra dovrà fare fatica, ma potrà tornare in Europa, non ruberebbe nulla. Non sono in tensione per stasera, spero solo che la Fiorentina vinca. Per ora ho visto una buona squadra, Italiano ha dato un'idea di gioco".

Stasera quindi la viola avrà un tifoso speciale in più a sostenerla in una sfida che vale tanto