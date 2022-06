Bargiggia: “Pogba operazione chiusa, per Di Maria è quasi fatta”

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, facendo il punto sul mercato della Juventus. Koulibaly sarebbe nel mirino dei bianconeri: "Non è una notizia vera, anche se l'interesse è concreto. È vero che la Juve cerca un difensore, ma non ha la disponibilità economica per sborsare 40 milioni ed ingaggiare il senegalese. Kalidou è anche nel mirino del Barcellona. Se Koulibaly non accetterà una proposta di rinnovo e non arriverà una buona offerta, resterà in scadenza. De Laurentiis, però, è disposto a trattare un rinnovo con le cifre attuali per Koulibaly, 5 milioni più 1 di bonus con tre anni di contratto ed uno di opzione. Questa proposta non è stata fatta formalmente, anche perché siamo ancora alle fasi iniziali".