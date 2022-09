Bargiggia duro: “Inizio di stagione della Juventus disastroso”

Paolo Bargiggia, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a Juventusnews24, parlando del club bianconero. Ecco le sue parole: "Come è stato l'inizio di stagione della Juventus? Direi disastroso, non tanto per i punti e per i risultati che comunque sono pochi. Dico disastroso perché al di là dei pochi punti non c’è assolutamente un’idea di gioco. E il calcio moderno, che si è molto evoluto anche con le squadre in Italia che giocano per salvarsi, facendo gioco e non più le barricate, prevede che tu debba avere un gioco propositivo e offensivo. Se ci aggiungiamo una evidente preparazione atletico deficitaria e i troppi infortuni muscolari, chiaramente giudico disastroso questo avvio di stagione".