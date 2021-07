Verso Juventus-Barcellona: sarà ancora Ronaldo contro Messi

L'8 agosto Juventus e Barcellona si sfideranno nel trofeo Gamper. Sarà di nuovo scontro tra titani: Ronaldo contro Messi.

La situazione del bomber portoghese è ormai nota a tutti. Arrivato alla Juventus 3 anni fa con l'obiettivo di vincere la tanto ambita Champions League, CR7 è stato sì fenomenale, ma non ha inciso come ci si sarebbe aspettati sulle prestazioni della squadra. Lo scorso anno i bianconeri hanno chiuso la stagione con un deludente quarto posto, conquistato solo all'ultima giornata. Ronaldo ora è ad un bivio: restare o andarsene alla ricerca di nuove sfide. In realtà però nessuna squadra sembra intenzionata a pagare l'altissimo stipendio dell'ex Real Madrid. Per questo motivo il classe 1985 rimarrà quasi sicuramente alla Juventus fino alla fine del suo contratto, in scadenza nell'estate del 2022.

La Pulce al contrario è riuscita finalmente a vincere il primo trofeo internazionale con la sua Argentina, sollevando al cielo la Copa America. Dopo aver passato mesi a trattare con il Barcellona per il rinnovo del suo contratto, alla fine l'argentino ha accettato di dimezzarsi lo stipendio pur di rimanere in blaugrana. L'assurdità è che nonostante questo il Barcellona non potrà ufficializzare il suo rinnovo fino a che non sarà riuscito a vendere qualche giocatore. Secondo le nuove norme imposte da La Liga, il Barcellona ha ampiamente sfiorato il tetto massimo per gli stipendi. Di conseguenza non potrà ufficializzare nessun acquisto prima di aver abbassato, e di molto, il monte ingaggi.