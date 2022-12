Banchieri: “Barbieri? La prestazione contro l’Arsenal non mi ha stupito”

Simone Banchieri, allenatore, ha detto la sua su Tommaso Barbieri, difensore della Juventus, protagonista contro l'Arsenal.

redazionejuvenews

Simone Banchieri, allenatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Barbieri? Mi viene in mente quel ragazzino di sedici anni che, contro il parere di tutti, ho fatto esordire in prima squadra. L'ottima partita giocata contro l'Arsenal non mi stupisce, forse perché ho visto da vicino il suo percorso. Ha avuto la fortuna di avere tanti istruttori bravissimi, prima di me, a Novara, poi ci siamo conosciuti grazie al direttore Borghetti che è un genio del calcio e vede le cose prima di tutti gli altri. Lui era un po' come Bruno Fernandes: differente negli atteggiamenti, nell'aiutare gli altri, nel modo di approcciare al calcio.

Ma si era destreggiato così bene anche in amichevole contro il Milan di Donnarumma e Theo Hernandez, per non parlare poi del gran match disputato contro il Lecco, alla sua prima da professionista, in cui incise davvero tanto. E' stato il giocatore più giovane della storia del Novara a siglare un gol, in occasione della partita con l'Albinoleffe. Il merito è tutto suo, ma anche della buona famiglia che c'è alle sue spalle.

Ho conosciuto i suoi genitori due o tre settimane fa, ero andato a vedere la Juve Next Gen con il Sangiuliano City. Eppure è passato un po' di tempo dalla prima volta che ho allenato Tommaso, questo per far capire la discrezione di una famiglia che non è mai stata invadente e lo ha sempre aiutato. L'educazione, la crescita e il rispetto non sono dei valori da poco, potrà sembrar di poco conto ma lui con noi si è sempre rivolto utilizzando la forma di cortesia evitando la forma colloquiale".